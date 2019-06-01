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Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs devrildi.

İHA | 01.06.2019 - 18:42..
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

E.Ç. idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan şoför E.Ç. ile birlikte F.Ö., E.Ö., R.Ö. ve Z.M. adlı vatandaşlar yaralandı.

YARALILAR DEVLET HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan hafif yarılar olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı

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