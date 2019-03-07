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Devrilen ambulansın çarptığı genç hayatını kaybetti

Antalya’da hasta almaya giden ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası devrilen ambulans, bu kez bir gence çarptı. Olay yerinde ağır yaralanan genç, hayatını kaybetti.

İHA | 07.03.2019 - 16:14..
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Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Caner D. yönetimindeki 34 LM 7112 plakalı ambulans, kavşaktaki ışıklara geldiği sırada sol taraftan gelen Emine Ç. yönetimindeki 07 MPV 32 plakalı araçla çarpıştı.

Devrilen ambulansın çarptığı genç hayatını kaybetti

YAN DEVRİLİNCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yan devrilen ambulans aracı, kaza sırasında alışverişten çıkıp park halindeki 34 BR 2344 plakalı otomobilinin arka bagajına malzemelerini yerleştiren Olcay Efeoğlu’na çarptı.

Devrilen ambulansın çarptığı genç hayatını kaybetti

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

Ambulansla kendi aracı arasında sıkışan Efeoğlu, ağır yalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan Efeoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Devrilen ambulansın çarptığı genç hayatını kaybetti

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri, olay yerinde gözyaşı döktü.

Devrilen ambulansın çarptığı genç hayatını kaybetti

Kazayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

Devrilen ambulansın çarptığı genç hayatını kaybetti

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