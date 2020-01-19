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Devrilen elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

Antalya'da nne ve oğlunun oturduğu ev, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA | 19.01.2020 - 04:17..
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Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında oturan isimleri öğrenilemeyen anne ve oğlu ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Bir süre sonra elektrikli ısıtıcının devrilmesi nedeniyle zeminde duran halı alev aldı. Yanan halıyı söndürmeye çalışan anne ve oğlu başarılı olamayınca evden çıktı.

Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev küle döndü -1

4 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından her ihtimale karşı bina boşaltılırken, büyüyen alevler ise evin her yerini sardı.

Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev küle döndü -2

1 SAATLİK ÇABAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangına bina içerisinden ve dışarısından müdahalede bulundu. Yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü. Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev küle döndü -3

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