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Devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti

Adıyaman'da inşaatta çalışan işçi, devrilen forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA | 03.12.2018 - 20:39..
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Kaza, akşam saatlerinde Mahmut Nedim Ökten Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ inşaatında gerçekleşti. İnşaatta boyacılık yapan Mehmet Akın, iddiaya göre mesai bitiminde izinsiz olarak aldığı forklifti kullanmaya başladı.

Devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Alandaki eğimli bir bölgede Akın, kullandığı forkliftin devrilmesi ile altında kaldı. Ağır yaralanan Akın, kendisini fark edenlerin çağırdığı ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Akın, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Akın’ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Devrilen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti

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