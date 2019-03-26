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Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan süt dolu kamyon tarlaya devrildi.

DHA | 26.03.2019 - 22:01..
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Kaza, öğleden sonra İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesi yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan Muharrem Nohutçu yönetimindeki 16 NY 628 plakalı 20 ton süt dolu kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tankerdeki sütün tarlaya döküldüğü kazada yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından  İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon ise çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

Devrilen kamyonun tankerindeki 20 ton süt tarlaya döküldü

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