Devrilen otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

İzmir’den Çanakkale yönünde giden Nurhak. K. yönetimindeki 35 MSG 56 plakalı otomobil, İnönü Caddesi kavşağında kontrolden çıkıp yan yattı.
Sürüklenen otomobil, park halinde bulunan iki otomobile çarparak durdu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Yan yatan otomobilde bulunan yolcular Sevgi K. ile Kadriye Y. araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralanan kazazedeler, olay yerine sevk edilen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesin'e kaldırıldı. Öte yandan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.