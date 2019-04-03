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Devrilen tır, otoyolunu savaş alanına döndürdü

Sakarya TEM otoyolunda lastiği patladıktan sonra devrilen tır alev alırken, taşıdığı yük karşı şeritten gelen tıra çarptı.

İHA | 03.04.2019 - 13:30..
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Sakarya TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde meydana gelen kazada, Sakarya istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 07 GIU 55 plakalı U.B. idaresindeki sunta yüklü tırın lastiği patladı.

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Lastiği patlayan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve tır yere devrildi.  Devrildikten sonra alev alan tırda bulunan malzemeler karşı şeritte seyir halinde olan Ö.Y. idaresindeki 34 GV 8937 tıra çarptı. Yola savrulan malzemeler otoyolu adeta savaş alanına döndü.

Devrilen tır, otoyolunu savaş alanına döndürdü

TIR ŞOFÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yola devrilen tırın sürücüsü U.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Devrilen tır, otoyolunu savaş alanına döndürdü

Devrilen tır, otoyolunu savaş alanına döndürdü

 

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