Devrilen tırdan savrulan tomruklar bir kişi öldürdü

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, tır sürücüsünün, hatalı şerit değiştiren motosikletli bir sürücüye çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı ve bunun sonucunda da tırın kontrolünü kaybettiği görülüyor.

Daha sonra, kontrolden çıkan tırın taşıdığı tomruklar, karşı şeritte kırmızı ışıkta beklemekte olan bir otomobilin ve üstünde 2 kişinin bulunduğu motosikletin üzerine devriliyor.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan olay sonrası görüntülerde ise üzerine tomruk devrilen otomobil sürücüsünün arabasında sıkıştığı ve motosiklet sürücüsünün de yerde baygın yattığı görülüyor.

Feci kaza sonrası, yerde yatan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ancak hayatını kaybettiği belirtildi.





