Devrilen traktörün altında can pazarı

Denizli'de bir traktör yol kenarında kontrolden çıkarak yan yattı. Traktördekiler ise aracın altında kaldı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çal Caddesi üzerinde seyir halindeki Mustafa K. idaresindeki 20 NL 032 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan traktör yoldan çıkıp devrildi. Kazada sürücü Mustafa K. ve yanında bulunan Meryem K. traktörün altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.