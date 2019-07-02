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Devrilen traktörün altında can pazarı

Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan traktör yol kenarına devrildi.

DHA | 02.07.2019 - 18:09..
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Denizli'de bir traktör yol kenarında kontrolden çıkarak yan yattı. Traktördekiler ise aracın altında kaldı.Devrilen traktörün altında can pazarı

Devrilen traktörün altında can pazarı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çal Caddesi üzerinde seyir halindeki Mustafa K. idaresindeki 20 NL 032 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan traktör yoldan çıkıp devrildi. Kazada sürücü Mustafa K. ve yanında bulunan Meryem K. traktörün altında kalarak yaralandı.Devrilen traktörün altında can pazarı

Devrilen traktörün altında can pazarı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında can pazarı

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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