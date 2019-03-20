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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

Şarampole devrilen traktörün altında kalan 83 yaşındaki Salih Göbeklioğlu, hayatını kaybetti.

DHA | 20.03.2019 - 03:11..
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çiftçilikle uğraşan ve bağ budamasından dönen evli 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu yönetimindeki traktör, Helvacı mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göbeklioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye tarafından  traktörün altından çıkarılan Göbeklioğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı sürücü öldü


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