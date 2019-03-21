Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Hong Kong'un konut sorunu 80 milyar dolarlık bir projeyle çözülecek.

Ülkenin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki Türkiye Emlak Katılım Bankasının Ataşehir'deki merkez şubesi hizmete girdi.

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6 adımda oy kullanma rehberi

Seçimlere kısa bir süre kala oy kullanma rehberleri de yayınlanmaya başladı. Bu seçimde en önemli değişiklik ise 4 ayrı oy pusulaları tek bir zarfta olacak. İşte 6 adımda oy kullanma rehberi...