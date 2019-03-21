Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Özgür Özkul (33) yönetimindeki 45 SL 422 plakalı vinç, Alaşehir'e bağlı Soğukyurt Mahallesinde özel bir firmaya ait santral sahasında çalışırken, yan yattı.
Vincin yan yatması sonucu sürücü Özgür Özkul vinçte sıkışarak hayatını kaybetti.
VİNCİN KAPAKLARINI KESEREK ÇIKARDILAR
Özgür Özkul'un cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vincin kapakları kesilerek çıkarılabildi. Olay yerinde kimsenin olmaması nedeniyle olayın nasıl olduğu hakkında bilgi edinilemezken, Özgür Özkul’un cenazesi adli tıbba gönderildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.