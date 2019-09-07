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Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki iplik yüklü tırın dorsesi, yana doğru kayarak devrilme tehlikesi geçirmesi üzerine halatlarla köprüye bağlandı.

AA | 07.09.2019 - 01:42..
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Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki Papaz Köprüsünde 34 ET 6425 plakalı iplik yüklü tırın sürücüsü Hüseyin T, dorsesindeki yükün yana kayarak devrilme tehlikesi geçirmesi üzerine aracını yolun kenarına çekerek durdurdu.

Devrilme tehlikesi geçiren tırın dorsesi halatlarla köprüye bağlandı

HALATLARLA KÖPRÜYE BAĞLADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak diğer araçların kontrollü bir şekilde geçmelerine izin verdi.

Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan tırın dorsesinin herhangi bir olumsuzluga sebep olmaması için halatlarla köprü korkuluklarına bağladı.

Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

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