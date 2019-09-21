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Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar

Mardin’de bir köyde devrilmek üzere olan traktör, köylülerin bağladığı halatla kurtarıldı.

İHA | 21.09.2019 - 18:30..
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Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde toprak yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yana doğru eğildi.

Şenyuva köyü sakinleri, traktöre halat bağlayıp devrilmesini önleyerek aracı yukarıya çekti.

TOPRAK ÇEKİYORDU

Traktör sahibi Mehmetcan Ablay, traktörü toprakla doldurup eve doğru yola çıktığını, eğimli yol nedeniyle traktörün devrilmek üzere olduğunu söyledi. Ablay, devrilmek üzere olan traktörün, köylülerin halat bağlaması sonucu çekildiğini dile getirdi.

Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar

Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar

Devrilmek üzere olan traktörü halatla kurtardılar

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