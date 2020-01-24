Devriye aracını durdurup polis bıçakladı

İstanbul Pendik'te Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Hastanesi yakınlarında alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. (39) isimli kişi devriye görevi yapan polis ekibini durdurmaya çalıştı.

Bunun üzerine araçtan inen polis memuru Turan C. , Mustafa D.'ye müdahale etmek istedi.

POLİSİ KARNINDAN YARALADI

Müdahale sırasında Mustafa D. elinde bulunan bıçağı sallayarak polisi karnından hafif şekilde yaraladı. Turan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa D. gözaltına alındı.

Mustafa D.'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kumar oynamaktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.