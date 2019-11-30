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Devriyeden dönen Rus askerlerine teröristler eşlik etti

Türk askeriyle birlikte Kamışlı-Derik arasında 12. kara devriyesini atan Rus askerlerini taşıyan konvoy, teröristlere ait araçlar eşliğinde Kamışlı’ya geri döndü.

İHA | 30.11.2019 - 23:08..
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Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevki’inden başlayan 12. Türk - Rus kara devriyesi, Suriye’nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Derik ilçeleri arasında atıldı.

Devriyeden dönen Rus askerlerine teröristler eşlik etti

Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti -1

Devriye bitimi sonrası Türk askerleri birliklerine dönerken Rus askerleri de Kamışlı’da bulunan üslerine geri döndü.

Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti -2

TERÖRİSTLER RUS KONVOYUNA EŞLİK ETTİ

Nusaybin’in karşısında bulunan Kamışlı çevre yolundan üslerine doğru hareket eden Rus askerlerine terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarının eşlik ettiği gözlendi.

Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti -3

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