Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevki’inden başlayan 12. Türk - Rus kara devriyesi, Suriye’nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Derik ilçeleri arasında atıldı.
Devriyeden dönen Rus askerlerine teröristler eşlik etti
Devriye bitimi sonrası Türk askerleri birliklerine dönerken Rus askerleri de Kamışlı’da bulunan üslerine geri döndü.
TERÖRİSTLER RUS KONVOYUNA EŞLİK ETTİ
Nusaybin’in karşısında bulunan Kamışlı çevre yolundan üslerine doğru hareket eden Rus askerlerine terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarının eşlik ettiği gözlendi.