Devriyeden dönen Rus askerlerine teröristler eşlik etti

Ersun Yanal: Adalet nerede

Muğla'da köpeğini düştüğü kuyudan kurtarmaya çalışan sahibi de kuyuda mahsur kalınca itfaiye ekipleri devreye girdi.

Fenerbahçelilerin isyan ettiği penaltı kararları

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40 yıl hapis cezası olan kadın, İzmir'de yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan Seda Babaçörs (31), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.