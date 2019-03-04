taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37765
Euro
6.0934
Altın
1287.445
Borsa
104193.33
Gram Altın
222.54

Deyrizor'da Esad'ın askerlerine saldırı

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çatışmalar devam ediyor. DEAŞ ile YPG ortaklığındaki bölgede, rejimin askerlerine yönelik saldırılar sürüyor.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 16:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Rejim ordularına ait bir askeri konvoyun geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Patlama anları ise saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Esad askerlerinin devriyesi kaydedilerken, asker, hemen arkasından gelen araçta yaşanan patlamayı şans eseri görüntüledi.

Deyrizor'da Esad'ın askerlerine saldırı

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Görüntülerde, askeri araçların geçişi sırasında öndeki zırhlı araç bölgeden çıkarken, arkadaki aracın geçişi sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında aracın üzerinde bulunan askerler havaya uçarken, araç parçalara ayrıldı.

Deyrizor'da Esad'ın askerlerine saldırı

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilinmezken, bölgede devamlı olarak YPG ile DEAŞ'ın saldırılarının yaşandığı biliniyor. Deyrizor, Suriye'deki petrol yataklarının merkezi konumundayken bu alanda devamlı olarak Rus, İran, ABD, YPG ve rejime ait askerlerin çatışmalarına sahne oluyor.

Deyrizor'da Esad'ın askerlerine saldırı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma'nın son anketi

Gezici Araştırma'nın son anketi

325
23 zincir markete soruşturma

23 zincir markete soruşturma

382
CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li Taş'ın Öcalan posteri önündeki fotoğrafı ortaya çıktı

161
CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

CHP'nin DSP'ye tepkisi sürüyor

154
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

244
İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği nafaka belli oldu

75
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun konserine gitmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir