Rejim ordularına ait bir askeri konvoyun geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Patlama anları ise saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde Esad askerlerinin devriyesi kaydedilerken, asker, hemen arkasından gelen araçta yaşanan patlamayı şans eseri görüntüledi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Görüntülerde, askeri araçların geçişi sırasında öndeki zırhlı araç bölgeden çıkarken, arkadaki aracın geçişi sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında aracın üzerinde bulunan askerler havaya uçarken, araç parçalara ayrıldı.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilinmezken, bölgede devamlı olarak YPG ile DEAŞ'ın saldırılarının yaşandığı biliniyor. Deyrizor, Suriye'deki petrol yataklarının merkezi konumundayken bu alanda devamlı olarak Rus, İran, ABD, YPG ve rejime ait askerlerin çatışmalarına sahne oluyor.

Deyrizor'da Esad'ın askerlerine saldırı VİDEO