taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8337
Euro
6.5049
Altın
1477.77
Borsa
110906.08
Gram Altın
276.613
Bitcoin
41544.99

Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

Suriye'de Amerikan askerlerinin ayrılmadığı bölgelerden biri olan Deyrizor, zengin petrol yataklarına sahip.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

Suriye'de çıkan iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan Amerika, yıllar boyunca terör örgütleriyle iş birliği yaptı.

Bölgede terör örgütlerine silah ve para yardımı yapmaktan kaçınmayan Amerikalıların, tek hedefi petrol oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla petrol bölgelerinde nöbet tutan askerler, bölgede çatışmaya girme yetkisine de sahip.

KAZMA VURSAN PETROL ÇIKIYOR

Deyrizor'dan kaydedilen son görüntüler ise; bölgedeki petrol kaynaklarının ne kadar zengin olduğunu gösterir nitelikte. Amatörce kazılan bir kuyudan petrol fışkırıyor.

Suriye Deyrizor'da bir petrol havuzu VİDEO

Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

92
Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

74
Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

33
Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

42
Elazığ'da annesini darbeden şahıs tutuklandı

Elazığ'da annesini darbeden şahıs tutuklandı

39
Ersun Yanal Sivasspor maçı sonrası konuştu

Ersun Yanal Sivasspor maçı sonrası konuştu

103
Ataşehir'de bir kişi marketi basıp çalışanı vurdu

Ataşehir'de bir kişi marketi basıp çalışanı vurdu

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir