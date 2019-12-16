Deyrizor'da her yerden petrol fışkırıyor

Suriye'de çıkan iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan Amerika, yıllar boyunca terör örgütleriyle iş birliği yaptı.

Bölgede terör örgütlerine silah ve para yardımı yapmaktan kaçınmayan Amerikalıların, tek hedefi petrol oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla petrol bölgelerinde nöbet tutan askerler, bölgede çatışmaya girme yetkisine de sahip.

KAZMA VURSAN PETROL ÇIKIYOR

Deyrizor'dan kaydedilen son görüntüler ise; bölgedeki petrol kaynaklarının ne kadar zengin olduğunu gösterir nitelikte. Amatörce kazılan bir kuyudan petrol fışkırıyor.

Suriye Deyrizor'da bir petrol havuzu VİDEO