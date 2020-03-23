Dezenfektan çalanlara suç duyurusu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bazı bölgelerde dezenfektanlar toplum düşmanları tarafından kırılıp parçalanırken, bazı bölgelerdeki dezenfektanlar ise yerinden sökülerek çalındı.

Olay, sabaha karşı temizlik görevlilerini dezenfektanları doldurmak istemesiyle ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Yaşanan olay üzerine Lüleburgaz Belediyesi dezenfektanları zarar vererek çalan kişiler için suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı kesimine yerleştirilen dezenfektanları çalanlar kameraya yakalandı.

Lüleburgaz’da vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar ViDEO

Dezenfektanları çalanlar için yakalama çalışmaları başlatılırken, vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.