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Dezenfekte çalışması 11 öğrenciyi hastanelik etti

Sultangazi'de bir okulda koronavirüs için yapılan dezenfekte çalışmalarından etkilenen 11 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA | 13.03.2020 - 15:26..
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Sultangazi Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda yaşanan olayda, Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde okulda dezenfekte çalışması yaptı.

Öğrencilerin okulda bulunduğu sırada yapılan çalışmalarda 11 öğrenci rahatsızlandı.

ÖĞRENCİLER TEDAVİYE ALINDI

Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çalışmalar sırasında etkilenen 11 öğrenciyi ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Dezenfekte çalışması 11 öğrenciyi hastanelik etti

Okula gelen AFAD ekipleri ise özel kıyafetlerini giyerek okulda çalışma başlattı. Haberi alan veliler ise panikle okula geldi. Okul tatil edildi, öğrenciler evlerine gönderildi.

"AFAD İNCELEME YAPIYOR"

Okula gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, şunları söyledi: "Sultangazi Belediyesi olarak bölgemizde bulunan 60 okulda dezenfekte uygulamasını bitirdik. Bu sabah Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokuluna ekiplerimiz geldi. Diğer okullarda kullandığımız dezenfekte ilacımızı bu okulda da uyguladık. Aldığımız ihbar üzerine 11 öğrencimizin öksürdüğünü ve mide bulantısı yaşadığı söylendi. 8 ambulans buraya intikal etti. Öğrencilerimiz şu anda Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Arkadaşlarımız çocukların yanında. İki öğrenciye serum takıldı. Diğer öğrenciler tedbir amaçlı hastanede bekletiliyor. Durumları iyi. Tedbir amaçlı hastanedeler.  Öğrencilerimizin bazılarının alerjik hastalıkları olabileceği bazılarının ise sabah aç okula gelmelerinden kaynaklandığı yönünde sağlık yetkililerinden bilgi aldık.  AFAD geldi. 'Tehlikeli bir durum söz konusu mu? diye ölçüm yapıyor. bütün tedbirleri alıyoruz."

Dezenfekte çalışması 11 öğrenciyi hastanelik etti

Dezenfekte çalışması 11 öğrenciyi hastanelik etti

Dezenfekte çalışması 11 öğrenciyi hastanelik etti


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