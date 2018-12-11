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DHBT soru ve cevapları yayımlandı

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

AA | 11.12.2018 - 12:53..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 9 Aralık'ta yapılan, 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS DHBT adayları, 10 gün boşunca "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

DHBT soru ve cevapları yayımlandı

SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDE

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

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