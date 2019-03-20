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DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada karar

Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 20.03.2019 - 12:47..
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Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 6'sı tutuklu 20 sanığın, "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada, 18 sanık 3 yıl 1 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

"ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK"

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katılmadı. Duruşmada, iki tutuksuz sanık hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukat Barkın Timtik'i, "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ"

Tutuklu sanık Selçuk Kozağaçlı'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapisle cezalandıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum ederken 10 sanığa da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan çeşitli hapis cezası verdi. Mahkeme, firari iki sanığın dosyasını da ayırdı.



 

 

 

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