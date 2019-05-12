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DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak

12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.

AA | 12.05.2019 - 09:40..
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlük tarafından Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alım yapılacak.

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular, 13-30 Mayıs tarihlerinde "https://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste ile sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati, "www.dhmi.gov.tr"de ilan edilecek.

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