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Diagne: Brugge teknik direktörünün yakasına yapıştım

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ile kavga ettiği için kadro dışı bırakılan Diagne, soyunma odasında neler yaşandığını anlattı.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 17:24..
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Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de kadro dışı kalan ve sarı-kırmızılı takıma devre arasında geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, verdiği röportajda isyan etti.

Diagne: Brugge teknik direktörünün yakasına yapıştım

"KAÇIRDIĞIM PENALTIDAN SONRA HOCAYLA KAVGA ETTİM"

PSG maçında penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçen ve penaltıyı kaçıran Diagne, sonrasında yaşanan olayları aktarırken, "Kaçırdığım penaltıdan sonra hocayla kavga ettim, hatta yakasına da yapıştım. Bu gerçekleşti, herkes de bunu gördü, kabul edilebilir bir şey değildi. Ama yine de ben bir oyuncunun penaltı kaçırdığı için 4 hafta birden ceza aldığını ilk kez görüyorum. Kabul edemeyeceğim bazı şeyler var, oynamamayı kabul edemem. Benim karakterim böyle" ifadelerini kullandı.

Diagne: Brugge teknik direktörünün yakasına yapıştım

"BENİM İSTEDİĞİM TEK ŞEY SAYGIYDI"

Belçikalı olmadığı için kendisine farklı muamele edildiğini iddia eden Senegalli oyuncu, "Kulüpteki diğer Belçikalı oyunculara uygulanmayacak şeylerin bana uygulanmasını kabul edemem. Benim tek istediğim saygıydı, daha fazlası değil. Ben eğitim göreceğim bir futbol okulunda değilim. Özür dilemiş olsam bile teknik direktör beni affetmiyor" diye konuştu.

Brugge'de 12 maçta 465 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 4 kez ağları sarstı.

Diagne: Brugge teknik direktörünün yakasına yapıştım

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