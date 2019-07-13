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Diana'nın yıkanmamış sweatshirt'ü 42 bin 749 euro

Prenses Diana'nın sweatshirt'ü RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık arttırmayla 42 bin 749 Euro'ya alıcı buldu.

REUTERS | 13.07.2019 - 05:09..
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Stiliyle tarihe adını yazdıran Prenses Diana'nın genellikle spor yaparken giydiği uzun kollu pamuklu sweatshirt'ü Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 47 bin Euro’ya satıldı.

Diana'nın yıkanmamış sweatshirt'ü 42 bin 749 euro

Diana’nın sweatshirt'ü kişisel antrenörü ve yakın arkadaşı Jenni Rivett tarafından satışa sunuldu.

20 YILDIR YIKANMADI

Prenses Diana 1997'deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt'ünü Rivett'e hediye etmiş, "Sevgili Jenni, Diana'dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü. 
Prenses Diana’ya ise Virgin Atlantic yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti.

Diana'nın yıkanmamış sweatshirt'ü 42 bin 749 euro

İkonik sweatshirt'ün teslim alındığı günden beri, yani yaklaşık 20 yıldır hiç yıkanmadığı belirtiliyor.

Diana'nın yıkanmamış sweatshirt'ü 42 bin 749 euro

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