Dicle Elektrik'ten çiftçilere: Borcunuzu ödeyin

Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana tarımsal sulama aboneleriyle ciddi sıkıntılar yaşıyor.

İlk yıllarda yüzde 95’e ulaşan kayıt dışı tüketim nedeniyle ortaya çıkan açık, gerçekleştirilen yatırımlar ve saha denetimleri ile büyük ölçüde kayıt altına alındı.

BORÇLARINI ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

İlk yıllarda kayıt dışı elektrik kullanarak elektriğe bedel ödemeyen bir kısım bölge çiftçisi son yıllarda ise kayıt altına alınan, üstelik yüzde 55 oranında devlet desteği sağlanan elektrik borcunu dahi ödemek istemiyor.

BORÇ 328 MİLYON LİRA

Enerji şirketinden yapılan açıklamada, Diyarbakır genelinde 2 bin 300 tarımsal sulama abonesinin 328 milyon liralık elektrik borcu bulunduğuna yer verilerek, bu abonelerin borçlarını zaman geçirmeden acilen ödemeleri istendi.

"BU SON UYARI"

Ödeme yapmayan abonelerin elektriğinin hatları toplanmak suretiyle kesileceğini ve bir daha ödeme yapılıncaya kadar enerji verilmeyeceğine yer verilen açıklamada, “Bu son uyarıdır. Kesme konusunda asla geri adım atılmayacaktır. Çünkü tarımsaldaki borç konusu sistemi gerçekten tıkamaya başlamıştır. Çiftçilerimiz, mağdur olmamak için devletin yüzde 55’lik desteğinden de yararlanarak bir an evvel elektrik borçlarını yatırmalıdırlar.” denildi.