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Dicle nehrinde intihar alarmı

Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kadının tarihi On Gözlü Köprü’den Dicle Nehrine atlayarak intihar ettiği iddia edildi. İddialar ve yapılan ihbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

İHA | 04.05.2019 - 02:49..
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Dicle Nehri'nin Diyarbakır kıyılarında 112 sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerini harekete geçiren bir olay yaşandı. Bir kadının nehre atlayarak intihar ettiği belirtildi. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalar başlattı.

Dicle nehrinde intihar alarmı

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay, gece saat: 23;00 sularında merkez Sur ilçesine bağlı tarihi On Gözlü Köprü üzerine yaşandı. Edinilen bilgilere göre, görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz bir kadının bağırarak tarihi On Gözlü Köprü’den Dicle Nehri’ne atladığı ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Dicle nehrinde intihar alarmı

Olayın yaşandığı tarihi On Gözlü Köprü ve çevresinde arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, arama çalışmalarını On Gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında yoğunlaştırarak bir süre çalışma yaptılar.

Dicle nehrinde intihar alarmı

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Burada da her hangi bir bulguya rastlamayan ekipler, aşırı sağanak yağmur ve hava muhalefeti nedeniyle çalışmalarına sabah devam etmek için ara vererek bölgeden ayrılırken, söz konusu çalışmaların sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlatacağını belirten AFAD yetkilileri, olayın asılsız yada gerçek olabileceği olasılığının olduğunu, polis ekiplerinin ise, intihar eden kadının olup olmadığının araştırılması için çalışma başlattığını söylediler.






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