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Dicle Nehri'ne serinlemek için giren kişi boğuldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 22 yaşındaki genç akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

DHA | 14.07.2019 - 19:24..
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Diyarbakır'da Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, bugün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı.

100 METRE İLERİDE BULUNDU

Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren kişi boğuldu

Sualtı ekiplerinin yaptığı aramada, Ağırbaş'ın kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisindeki tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Ağırbaş'ın haberi alıp nehir kıyısına gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren kişi boğuldu

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren kişi boğuldu

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren kişi boğuldu

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren kişi boğuldu

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