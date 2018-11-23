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Dicle Üniversitesi'nin elektrikli aracına TÜBİTAK'tan ödül

TÜBİTAK'ın, "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışmasına tasarladıkları elektrikli araç ile katılan ve "Kurul Özel Ödülü" alan Dicle Üniversitesi öğrencileri hedeflerini büyüttü.

AA | 23.11.2018 - 11:47..
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Dicle Üniversitesi'nin elektrikli aracına TÜBİTAK'tan ödül

53 üniversiteden 65 takımın katıldığı yarışmaya, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün desteğiyle ürettikleri "Cıvata Somun RS" aracıyla katılan "Dicle-Tech" takımı TÜBİTAK Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü.

YÜZDE 80'İ ÜNİVERSİTEDE ÜRETİLDİ

DÜ Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan takım, yarışmaya katıldıkları aracın parçalarının yüzde 80'ini üniversitede üretti.

Dicle Üniversitesi'nin elektrikli aracına TÜBİTAK'tan ödül

4 SAAT DURMADAN YOL ALABİLİYOR

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Arpa, Doç. Dr. Kadir Turan, Doç. Dr. Ahmet Yardımeden, araştırma görevlisi Emre Arı, öğrencilerden Kübra Mergen, Mehmet Yalınkılıç ve Hüseyin Alptekin'in yer aldığı ekip tarafından, Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı'nda üretilen araç, 250 kilogram ağırlığa sahip, 4 saat durmadan yol alabiliyor, saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşıyor.

Dicle-Tech takımının hedefi gelecek yıl yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araçla katılmak.

Dicle Üniversitesi'nin elektrikli aracına TÜBİTAK'tan ödül

"HEDEFİMİZ DAHA PROFESYONEL ARAÇ DİZAYN EDİP, ÜRETMEK"

DÜ Makine Mühendisliği öğrencilerinden Kübra Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen aracı geliştirerek, gelecek yıl da yarışmaya katılmak istediklerini söyledi.

Çocukluğundan beri teknolojiye merakı olduğu için bu bölümü tercih ettiğini dile getiren Mergen, 5 ay, gece gündüz çalışarak hazırladıkları araçla katıldıkları yarışmadan ödülle döndüklerini aktardı.

Mehmet Yalınkılıç, büyük emek vererek yarışmaya katıldıklarını, özgüvenlerinin bu sayede arttığını dile getirdi.

"Bu ödül bütün sıkıntıları bize unutturdu." diyen Yalınkılıç, bu alanda kendilerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yalınkılıç, "Gelecek yıl da yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araç kategorisinde katılmak istiyoruz." dedi.

Dicle Üniversitesi'nin elektrikli aracına TÜBİTAK'tan ödül

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