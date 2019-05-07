taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0881
Euro
6.8308
Altın
1283.24
Borsa
92982.27
Gram Altın
251.177

Didem Balçın: Estetikten sonra psikolojik tedavi gördüm

Didem Balçın, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 07:31..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Didem Balçın, geçirdiği estetik operasyon sonrası yüzünde izler kalması sonucu altı ay psikolojik destek aldığını itiraf etti.

Didem Balçın: Estetikten sonra psikolojik tedavi gördüm

"DOKTOR DEĞİLMİŞ"

Diriliş Ertuğrul'da rol alan Didem Balçın, geçirdiği estetik operasyon sonrası başına gelenleri anlattı. Balçın şu ifadeleri kullandı: "Estetik yaptırdıktan sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri altın iğne uygulamasını yanağımın ortasındaki sivilceme bastıra bastıra yaptı ve iz kaldı. Bunun psikolojik boyutu da oldu. Altı ay destek aldım."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

689
YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

108
AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

95
Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

78
TÜSİAD'dan İstanbul'daki yeni seçim açıklaması

TÜSİAD'dan İstanbul'daki yeni seçim açıklaması

52
Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

0
Eşi terk edince aydınlatma direğine çıktı

Eşi terk edince aydınlatma direğine çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir