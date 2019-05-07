Didem Balçın: Estetikten sonra psikolojik tedavi gördüm

Oyuncu Didem Balçın, geçirdiği estetik operasyon sonrası yüzünde izler kalması sonucu altı ay psikolojik destek aldığını itiraf etti.

"DOKTOR DEĞİLMİŞ"

Diriliş Ertuğrul'da rol alan Didem Balçın, geçirdiği estetik operasyon sonrası başına gelenleri anlattı. Balçın şu ifadeleri kullandı: "Estetik yaptırdıktan sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri altın iğne uygulamasını yanağımın ortasındaki sivilceme bastıra bastıra yaptı ve iz kaldı. Bunun psikolojik boyutu da oldu. Altı ay destek aldım."