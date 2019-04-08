Didem Madak ve şiirleri üzerine

Didem Madak! Zorlu çocukluk yıllarından sonra şair olan, hep anne kokan, çiçekli şiirler yazan, kızı doğduktan şiir yazmayı bırakan, kaderini annesinin suretinden yaşamış bir şair…

Evet, kızı doğduktan sonra bırakmıştı şiiri. Kızı için yazıp arkadaşı Şükran Yücel’e postaladığı mektubunda ise şöyle diyordu:

“Canım Kızım Sana mektup yazacağım. Çünkü artık başka bir şey yazamıyorum. Bu konuda pek de dertli değilim doğrusunu istersen. Sen bana belki bugüne kadar yazdığımdan başka türlü bir yazı yazmayı öğretirsin. Kendimi bir sonbahar ağacı gibi hissediyorum. Mutlu bir sonbahar ağacıyım ben. Yere düşen yapraklarımı eğilip topluyorum. Saçıma tutuyorum. Bakın yakışmış mı diye soruyorum. Sonra yaprakları havaya savuruyorum. Ben iki kişilik bir kabilenin me isimli kölesiyim. Çünkü sen acıktığında me diye ağlıyorsun ve bu ismimi seviyorum reis! Canım kızım, cehaletimden şair oldum…

Annesizlikten.

Sen sakın şair olma!”





Madak, 8 Nisan 1970’te dünyaya geldiği bu hayata, 24 Temmuz 2011’de, tıpkı annesi gibi kansere yakalandıktan sonra veda etti. Onu, 49. Yaşında şiirlerinden seçkiler ve onun üzerine yazılmış 2 kitap ile anıyoruz…

ÇİÇEKLİ ŞİİRLER YAZMAK İSTİYORUM BAYIM

Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım!

Bilmiyorsunuz! Darmadağın gövdemi,

Çiçekli perdelerin arkasında saklıyorum.

Karanlıkta oturuyorum. Işıkları yakmıyorum.

Çalar saat zembereği boşalana kadar çalıyor.

Acı veren bir sevişmeyi hatırlıyorum.

Bir bıçağın gereksiz yere parlaması bu…

*

ANNEMLE İLGİLİ ŞEYLER

Sevgili Anneciğim,

Binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda,

Kocaman bir dağ lalesi gibi

Ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran.

Şimdi mucizevi bir yerdeyim

Muc’ın ucuz evinde

Sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem

Duvarlara hep senin resmini çiziyor

di’li geçmiş zamanda birçok resim,

Hep gülümsüyorsun,

Aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi…

Bu şiirin sonuna bir de şöyle iç yakan bir not düşmüştü Madak:

Ölen her kadın için bir şiir yazdım.

Onları Muc’a evin karşılığında verdim,

Çok ucuza.

Artık bütün üzgün oluşlarımın adı:

ANNE!

ÇALIKUŞU’NUN Z RAPORU

Kedi ve kasımpatı kokuyor bütün sokaklar

Dilinin dönmediği duaları sayıklıyor

Zeyniler Köyünde Çalıkuşu şimdi artık zaman

Yağmur yağıyor durmadan

Ağlıyorum kaşarlanmış bir masumiyet olarak

Bir çılgının

Kedilerin ruhlarımızı okuduğuna inandırmaya çalışan herkesi

Bir elimde tabanca

Bütün dualarım delik deşik…

*

MÜSVEDDELER

Anlatarak bitiriyorum hayatımı

Bilmiyorum başka nasıl bitirilir bir hayat.

Bir çiçek çizdim bu akşam avucuma,

İsmini her şey koydum.

Simli ojeler sürdüm yalnızlıktan sıkıldığımdan,

Müsveddesi gibi şimdi tırnaklarım,

Yıldızlı bir gecenin…

DİDEM MADAK’I OKUMAK

Türkiye'nin son yılları, Didem Madak'ın da eserini verdiği bu dönem, hem kadınlar üzerindeki siyasi ve kültürel baskıların giderek arttığı hem de kadınların toplumsal mücadelelerinin farklı bir düzeye yükseldiği yıllar. Tam da bu nedenle bu kitapta bir araya gelen çoğu yazı, Didem Madak'a sadece edebiyat eleştirisinin perspektifinden bakmak yerine, daha geniş, farklı disiplinler tarafından beslenen bir bakış açısını benimseyerek bizlere Türkiye'de kadın olmanın, hem kadın hem şair olmanın de-neyimlerini hatırlatan bir niteliğe sahip…

Didem Madak’ı Okumak

Kolektif

Metis Yay.

S.: 376

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DİDEM ZAMANI

Temizyürek, Didem Zamanı’nda, şairin poetikasına yön veren şairoluş ve kadınoluş’a dair kararlı seçimini anlamayı denerken Svetlana Boym’dan Maurice Blanchot’ya, Gaston Bachelard’dan W. Benjamin’e, Mallarme’den Tsvetaveya’ya birçok yazar, filozof ve şairle konuşarak, tartışarak eleştirel yolculuğunu derinleştiriyor…

Didem Zamanı – Didem Madak Şiiri Üzerine

Mahmut Temizyürek

Edebi Şeyler Yay.

S.: 60

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Damla Karakuş

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