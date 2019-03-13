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Didem Soydan'a terör örgütü propogandasından soruşturma

Manken Didem Soydan hakkında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 10:21..
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Didem Soydan'a terör örgütü propogandasından soruşturma

Didem Soydan, sosyal medyada bir terör örgütü mensubu ile annesinin fotoğrafını paylaşmasının ardından, savcılığa şikayet edildi. Ünlü model hakkında, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

"SİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Soydan, Cumartesi Anneleri'ne ilişkin olarak kişisel Instagram hesabında bir paylaşım yaptı Ünlü manken, 28 Ağustos 2018 tarihli paylaşımına "Canım anne ve senin gibi değerli anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotoğraf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim" notunu düştü.

Didem Soydan'a terör örgütü propogandasından soruşturma

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