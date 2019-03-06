taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39155
Euro
6.09595
Altın
1290.22
Borsa
104214.44
Gram Altın
223.601

Didem Soydan'dan, Fahriye Evcen-Burak Özçivit açıklaması

Didem Soydan'ın, daha önce doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftine, "Bu düpedüz ruh hastalığı" dediği iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 06:49..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Didem Soydan'dan, Fahriye Evcen-Burak Özçivit açıklaması

Ünlü manken Didem Soydan'ın, doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdiği iddia edilmişti.

"BUNLAR RUH HASTASI"

Soydan attığı bir tweet'te, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı." demişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Didem Soydan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eleştirdiği kişilerin Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmadığını, çiftin bebekleri Karan'a sahte hesap açanlar için tweet attığını söyledi.

"FİKRİM DEĞİŞMEDİ"

Soydan şu açıklamayı yaptı:  "Annesi babası olmadıkları halde doğmamış bir bebek adına binlerce sahte hesap açıp bebeğin ağzından konuşanlar hakkında ruh hastaları dediğim bir tweet attım. Ki gerçekten ruh hastaları olduklarını düşünüyorum."

Didem Soydan'dan, Fahriye Evcen-Burak Özçivit açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

167
Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

26
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

29
ABD İsrail'e füze verdi

ABD İsrail'e füze verdi

26
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

101
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

45
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir