Didem Soydan'dan, Fahriye Evcen-Burak Özçivit açıklaması

Ünlü manken Didem Soydan'ın, doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdiği iddia edilmişti.

"BUNLAR RUH HASTASI"

Soydan attığı bir tweet'te, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı." demişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Didem Soydan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eleştirdiği kişilerin Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmadığını, çiftin bebekleri Karan'a sahte hesap açanlar için tweet attığını söyledi.

"FİKRİM DEĞİŞMEDİ"

Soydan şu açıklamayı yaptı: "Annesi babası olmadıkları halde doğmamış bir bebek adına binlerce sahte hesap açıp bebeğin ağzından konuşanlar hakkında ruh hastaları dediğim bir tweet attım. Ki gerçekten ruh hastaları olduklarını düşünüyorum."