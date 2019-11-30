Didem Soydan'ın ABD bayrağıyla verdiği pozlar

Manken Didem Soydan, geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmaya başladı.

Arşiv fotoğraflarını takipçilerine sunan Didem Soydan'ın, Amerikan bayrağı önünde verdiği pozlar dikkat çekiciydi. Üzerinde yarım tişört bulunan Didem Soydan'ın, pantolonunun fermuarının da açık olduğu görülüyor.

Didem Soydan, paylaştığı fotoğraflarla ilgili şunları yazdı: "Bir gün, gençliğimi ve karakterimin baş kaldıran, asi tarafını en iyi yansıtan çekimin hangisi olduğu sorulsa, cevabımı bu fotoğraflarla verirdim.

Saç, makyaj ve stylingin yanında, aydınlık ve temiz bir ışıkla çekilen fotoğraflar, her baktığımda bana, editoryal çekimden çok, hayatımın bir döneminin kısa özeti gibi görünüyor.

Bakışlarımdaki sertlik, düzensiz, örülmüş saçlar, kişisel stilimden hiç de uzak olmayan styling ve gerçekten kişisel dokunuşum olan, kendi yaptığım tırnaklarımla, bu fotoğraflara baktığımda, zamanı geldiğinde birkaç ağaç için baş kaldırmaktan ve canının yanmasından korkmayan Didem'i görüyorum ve gülümsüyorum.

Çekimin stylingini yapan, her yaptığı çekime, kendi rafine zevkini katarak imza atan @ilkinsarilgan ile çalışmak, daha önceki beraberliklerimizde de olduğu gibi, portfolyoma bu defa da içime çok sinen, zamansız fotoğraflar eklememi sağlamıştı.

Sette herkesin birbirini tanıyor olması, ne istediğimizi birbirimize çok iyi anlatıp, eksiksiz uygulamamızı sağladı.

En başta da söylediğim gibi, bu çekim, bugün de en sevdiğim ve baktığımda beni farklı duygulara sevk eden çekimlerim arasında yerini alır. "

Didem Soydan'ın Amerikan bayrağı önünde verdiği pozlar, Can Dündar'ın fotoğrafını akıllara getirdi.