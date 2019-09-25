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Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Aşırı yağan yağmur nedeniyle Didim ve Milas'ta su baskınları yaşandı. Didim'de ise bir otomobil denize sürüklendi.

İHA | 25.09.2019 - 11:56..
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Türkiye'nin güney kesimleri dün sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı, Kimi yerlerde su baskınları görüldü.

DİDİM'DE OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.

Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

İlçede gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Cumhuriyet ve 19 Mayıs caddeleri ile Atatürk, İnönü, Adnan Menderes bulvarları ve ilçe merkezindeki ana arterlerde rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.

Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

ÇEKİCİ YARDIMA KOŞTU

Yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Sağanak nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yollarda önlemlerini artırdı. Öte yandan, sağanak sonrası oluşan taşkın nedeniyle Orman Kampı mevkisinde park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.

Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

MİLAS'TA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Bu arada Milas da sağanak yağıştan nasibini alanlardan. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi 21 ile 75 kilogram yağmur düşmesi yönünde tahminde bulunmuştu.

Fakat sabah saatlerine kadar devam eden yağmur, Milas merkeze 115,6, Koru, Güllük ve Kemikler mahallelerini kapsayan alana ise 98,4 kilogram olarak düştü. Milas’taki zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Didim ve Milas'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

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