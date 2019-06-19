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Didim’de 30 Suriyeli göçmen daha yakalandı

Yunanistan'a geçiş yapmaya çalışan göçmen sayısında, son günlerde artış var.

İHA | 19.06.2019 - 10:53..
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Aydın'ın Didim ilçesinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na ait bot, Didim Bulamaç Adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR VAR

Lastik bot içinde yapılan aramada, içinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önce Didim’deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Didim’de 30 Suriyeli göçmen daha yakalandı

Didim’de 30 Suriyeli göçmen daha yakalandı

Didim’de 30 Suriyeli göçmen daha yakalandı

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