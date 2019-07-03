Didim’de 53 yabancı uyruklu göçmen yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, Nazilli Umut Sitesi içerisinde ve Bafa Beach isimli koyda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 53 yabancı uyruklu göçmeni yakaladı.

3 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Sahil Güvenlik ve polis ekipleri görünce kaçmaya çalışan ve Sahil Güvenlik ekiplerine mukavemette bulunan U.Y. ile göçmenleri bölgeye getiren araçla birlikte yakalanan G.A. ve H.Ö. isimli organizatörler gözaltına alındı.

GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan adli işlem yapılan organizatörler, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Parmak izi incelemelerinde herhangi bir arama kayıtlarına rastlanılmayan kaçak göçmenler ise, işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

