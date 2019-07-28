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Didim'de 66 kaçak göçmen yakalandı

Düzenlenen iki operasyonda toplamda 66 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerle ilgili işlem başlatıldı.

İHA | 28.07.2019 - 14:57..
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Yunanistan'a kaçak olarak geçmek isteyen göçmenler, her yolu deniyor.

Didim'de 66 kaçak göçmen yakalandı

İLK OPERASYONDA 31 GÖÇMEN YAKALANDI

İlk operasyonda, Didim Tekağaçburnu mevkiinde lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 Suriye, 2 Irak vatandaşı olmak üzere 31 kaçak  göçmen, Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Didim'de 66 kaçak göçmen yakalandı

İKİNCİ OPERASYONDA 35 GÖÇMEN

İkinci operasyonda yine aynı bölgeden yasa dışı yollarla lastik bot ile yurt dışına kaçmak isteyen, 9 Suriye, 17 Filistin ve 9 Irak vatandaşı toplam 35 kaçak göçmen yakalandı.

İki ayrı operasyonda toplam 66 kaçak göçmen yakalanarak, Didim Limanı’na götürüldü. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

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