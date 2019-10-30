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Didim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hırsızlık yaptığı belirlenip, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.A., mahkemece tutuklandı.

DHA | 30.10.2019 - 18:40..
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Aydın'ın Didim ilçesinde, 7 iş yerinden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki 7 iş yerinden farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Didim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı -3

İş yerlerinin ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin M.A., olduğunu belirledi. Polis ekiplerince bu sabah saatlerinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.A., evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Didim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı -2

TUTUKLANDI

M.A.'nın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 14 küresel vana, 2 şarjlı matkap, 2 kaynak makinesi, oksijen şalamosu, 18 litre zeytinyağı, 7 pense, 4 keski, 30 musluk, 80 krom uzatma borusu, 2 akü ve 1 tamir çantası ele geçirildi. Malzemeler, tutanakla iş yeri sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim'de 7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı -1




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