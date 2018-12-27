Digiturk’ten yeni yıl hediyesi: beIN SPORTS

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, 2019’u önemli bir sürprizle karşılıyor. Platform, başta SPOR TOTO Süper Lig olmak üzere dünyanın önde gelen liglerini ve pek çok önemli spor organizasyonunu ekrana getiren beIN SPORTS kanallarını, 31 Ocak’a kadar tüm üyelerine hediye ediyor.

ÜCRETSİZ YAYIN

Digiturk’ün yeni yıl sürprizleri bununla da sınırlı değil. Tüm Digiturk üyeleri, binlerce içeriği zaman ve mekandan bağımsız olarak internet üzerinden sunan beIN CONNECT uygulamasıyla, birbirinden kaliteli film ve dizileri 31 Ocak’a kadar ücretsiz olarak keyifle izleyebilecek.

Ayrıca, Digiturk’ün yeni “Evin Yıldızı” paketi ile ayda sadece 19 TL sabit ücretle, ulusal kanallara ek olarak popüler filmleri, dünyaca ünlü belgeselleri, eğlenceli çocuk kanallarını izlemek ve Ocak ayı sonuna kadar yılbaşı hediyesi beIN SPORTS keyfini doyasıya yaşamak mümkün.

MAÇ YAYINLARI İZLENEBİLECEK

Türkiye’nin ilk ve lider dijital yayın platformu Digiturk, yeni yıla özel sürprizleriyle üyelerinin yüzünü güldürüyor. Yeni yıla iddialı giriş yapmaya hazırlanan Digiturk, başta SPOR TOTO Süper Lig olmak üzere dünyanın bir çok önemli spor organizasyonunu ekrana getiren beIN SPORTS kanallarını, 31 Ocak’a kadar tüm üyelerine hediye ediyor. Tüm Digiturk üyeleri böylece EPL, La Liga, Serie A gibi dünyaca ünlü liglerin yanı sıra SPOR TOTO Süper Lig’deki 18. ve 19. hafta karşılaşmalarının tamamını ve Cuma günü oynanacak Fenerbahçe – Real Madrid karşılaşması dahil olmak üzere Avrupa basketbolunun zirvesi Turkish Airlines EuroLeague’i, Ocak ayının sonuna kadar izleyebilecek.

beIN SPORTS kanallarında Ocak ayının sonuna kadar izlenebilecek içerikler arasında öne çıkanlar şöyle sıralanabilir: La Liga ve Serie A’da 18-19-20-21’inci hafta müsabakaları, EPL’de 19-20-21-22-23-24’üncü haftalar ve Turkish Airlines EuroLeague’de 15’inci haftadan 21’inci haftanın sonuna kadar oynanacak tüm müsabakalar.

YENİ YILDA HERKESE UYGUN İÇERİK

“Size sadece Digiturk yeter” mottosuyla üyeleri için geniş yelpazede zengin içerik sunan Digiturk’ün bir diğer sürprizi ise film ve dizi severlere yönelik. Tüm Digiturk üyeleri 31 Ocak tarihine kadar aksiyondan komediye, animasyondan bilimkurguya, yepyeni Türk filmlerinden tadına doyulmayan klasiklere kadar birçok filmin yanı sıra; yeni ve bol ödüllü dizileri beIN CONNECT uygulaması üzerinden zaman ve mekandan bağımsız olarak doyasıya izleyebilecekler. 17 farklı kategoriden, her zevke uygun 1000’den fazla yerli&yabancı film ve dünyanın heyecanla takip ettiği 100'ün üzerinde yabancı dizi 4.500'ü aşkın bölümüyle beIN CONNECT üzerinden izlenebiliyor.

EVİN YILDIZI PAKETİ 19 TL

Yeni yılda Digiturk deneyimini farklılaştıran yeni bir üyelik paketi de TV severlere sunuluyor. Digiturk’ün yeni “Evin Yıldızı” paketi ile ayda sadece 19 TL sabit ücretle, ulusal kanallara ek olarak popüler filmleri, dünyaca ünlü belgeselleri, eğlenceli çocuk kanallarını izlemek ve Ocak ayı sonuna kadar beIN SPORTS keyfini yaşamak mümkün oluyor.