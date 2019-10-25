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Dijital çağın dijital hastalıkları

TBMM Bilişim Teknolojisi Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu'na, Çukurova Üniversitesi'nde yapılan dijital hastalıklar araştırmasından veriler aktarıldı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 07:24..
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TBMM Bilişim Teknolojisi Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu'na, Çukurova Üniversitesi'nde yapılan dijital hastalıklar araştırmasından notlar paylaştı.

DİJİTAL ÇAĞIN HASTALIK TÜRLERİ

"Sosyal medya bir müddet sanki yemeğin üzerine koyduğunuz sos gibi. Ama sonra sizi etrafınızdan o kadar koparıyor ki adeta S.O.S verdiriyor" diyen Ünüvar, hastalık türlerini şöyle sıraladı:

WhatsApppitis: Sonu-it veya -itis ile biten şeyler enfeksiyonu tarifliyor. Aşırı mesaj atmayla bileklerin kullanılmasından dolayı sinirlerin sıkışması sonucu uyuşma, bazen hareket edememeyle giden hastalık. Esasinda Carpal Tunnel Sendromu. Hikikomori fenomeni: Eve kapanma diye tarif ediliyor.

Ego sörfü: Sosyal medyada sürekli kendini arama. YouTube narsizmi.

Google stalker: Yakın çevresini arama.

Crackberry: Sürekli mail kontrolü.

Siberhondrik: Hastalığını internette teşhis etme.

Fomo hastalığı: Gelişmeleri kaçırma korkusu.

Nomofobi: 'No mobile phone'un kısaltması, telefonsuzluk fobisi.

Selfitis: Aşırı selfie çekme.

Plagomani: Şarjsızlık korkusu.

Dijital çağın dijital hastalıkları

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