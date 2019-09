Dijital oyun fuarı Tokyo Game Show sona erdi

Her ne kadar son yıllarda mobil oyun sektörü, bilgisayar ve konsol oyunlarının tahtını sallasa da oyun sektörüne olan ilgi, her geçen gün artıyor. Her yıl Japonya'da gerçekleşen Tokyo Game Show fuarı, bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarda genellikle Japonya merkezli oyunlar ve teknolojiler tanıtılırken, dünya genelindeki bazı büyük firmalar da etkinliğe katılıp ürünlerini sergiliyor.

Bilgisayar, akıllı telefon ve oyun konsolları için geliştirilen son oyunları görme fırsatı bulan ziyaretçiler, henüz piyasaya çıkmayan bazı oyunları da deneme şansı yakaladı.

KABLOSUZ 5G OLDUKÇA BEĞENİLDİ

Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan 5G teknolojisi de fuardaki yerini aldı. Japon telekomünikasyon şirketi NTT Docomo, 2020’de kullanıcılara sunmayı planladığı kablosuz 5G teknolojisini tanıttı.

Oyunseverlerin fuarda ilk kez deneme fırsatı bulduğu kablosuz 5G teknolojisi ile ilgili konuşan NTT Docomo Tüketici İlişkileri Departmanı Yöneticisi Kouji Morinaga, "Geliştirdiğimiz kablosuz 5G teknolojisi, 100 oyuncunun aynı ağda hız sorunu ya da donma olmadan kablosuz 5G üzerinden oyun oynamasına olanak tanıyor. Dijital oyun dünyası için bir devrim olacağına inandığımız bu teknolojiyi, oyun severler bizzat deneme şansı buldu." ifadelerini kullandı.

OYUN MERAKLILARI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Tokyo Game Show, gerek Japonya gerek ise yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Fuarı ziyaret etmek için Çin’den Japonya’ya gelen Fei Hung, "Uzun süredir bu fuarı bekliyorduk. Çin’den Japonya’ya Tokyo Game Show’u görmek için geldik. 4 gün kalacağız ve uçak biletlerimizi fuar tarihine göre aldık." şeklinde konuştu.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.