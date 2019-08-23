Dijital pazarlama uzmanı kimdir

Dijital pazarlama alanında bir kariyere ilgi duyanlar, diğer seçeneklerin yanı sıra dijital satış yöneticileri, İnternet pazarlama uzmanları, arama motoru optimizasyonu (SEO) pazarlama uzmanları veya dijital pazarlama uzmanı olabilir. Eğitim gereksinimleri pozisyona göre değişebilir. Ancak dijital pazarlamacılar genel olarak çevrimiçi etkili pazarlama kampanyaları başlatmak için çalışıyor.

DİJİTAL PAZARLAMA KARİYERİ

Dijital pazarlama kariyerinde bir pozisyon için eğitim gereklilikleri değişmektedir. Ancak diğer iş alanlarında olduğu gibi lisans derecesi iş aramalarında rekabetçi olmak isteyenler için önemli. Pazarlama ve SEO konusunda uygulamalı deneyim işe alım fırsatlarını artırmaya da yardımcı olabilir.

Dijital pazarlama ile ilgilenen kişiler işlerini İnternet pazarlama uzmanları veya çevrimiçi pazarlama yöneticileri olarak bulabilirler. Uzmanların çok çeşitli çevrimiçi medya platformlarında iyi eğitilmiş olmaları beklenirken, yöneticiler genellikle web tabanlı reklamcılık veya promosyon kampanyalarında denetleyici rol üstlenirler.

Dijital pazarlama uzmanı veya yöneticisi; bir şirketin çevrimiçi ortamda pazarlanmasında kullanılan stratejinin geliştirilmesinden, sosyal medya, Web analitiği, e-posta pazarlaması ve arama motoru optimizasyonu gibi alanlarda bu tür tekniklerin kullanılmasıyla sorumludur. Şirketlerinin mesajlarını almak için çeşitli çevrimiçi promosyonlar ve e-posta kampanyaları düzenleyebilir, ayrıca İnternet üzerinden müşterilere ulaşmanın başka yollarını keşfetmek için tüketici araştırmaları yapabilirler. Dijital pazarlama alanındaki profesyoneller için olası diğer iş unvanları arasında dijital satış yöneticisi, SEO pazarlamacısı ve çevrimiçi pazarlama müdürü sayılabilir.

Yönetici veya yönetici gibi liderlik pozisyonlarındaki dijital pazarlama profesyonelleri, program yönetiminden yürütmeye kadar İnternet pazarlama kampanyalarını denetleyeceklerdir. Genellikle, metin yazarı, web tasarımcısı ve satış yöneticileri gibi pazarlama ekibinin diğer üyelerine açık bir yönlendirme sağlamaları gerekir.

EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ

Dijital pazarlama alanında bir kariyer için gereken eğitim, pozisyona bağlı olarak değişecektir. Genel olarak, İnternet pazarlaması veya ilgili bir alanda lisans derecesi kazanmak iyi bir başlangıçtır. Bu programdaki öğrenciler geleneksel pazarlamayı İnternet pazarlamasıyla karşılaştırırlar. Ayrıca, arama motoru pazarlaması, SEO, tıklama başına ödeme reklamcılığı ve web analitiğinin temellerini de inceler. Bu programdan mezun olmak, dijital pazarlama uzmanı, SEO uzmanı veya dijital satış yöneticisi olarak bir kariyere yol açabilir.

Dijital pazarlama alanındaki aday yöneticileri veya yöneticileri genellikle yüksek lisans derecesine ihtiyaç duyacaktır. Yüksek lisans programları dijital pazarlamada veya dijital pazarlama yoğunlaşmasına sahip tümleşik pazarlama alanında mevcuttur. Sertifika programları, genel pazarlama alanında yüksek lisans derecesi olan mezunlar için de mevcuttur.

Finans, kampanya yönetimi ve stratejik pazarlama gibi genel pazarlama dersi konularının yanı sıra, öğrenciler diğer ürünlerin yanı sıra İnternet ürün markalaması, web sitesi kullanılabilirliği, bloglar, SEO, Web analitiği, viral pazarlama ve bağlı kuruluş pazarlamasını da incelemektedir.