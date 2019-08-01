Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Son yıllarda teknoljinin gelişmesiyle birlikte internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV, PuhuTV, Youtube gibi içerik üreticileri oldukça arttı.

Platformlar, başka yapımcılardan aldıkları yayınları kullanıcılarına ücret karşılığında sunmakla birlikte; yapımcılıklarını kendi üstlendikleri dizi, film, belgeselleri de izleyicilerin beğenisine sundu.

YAYGINLAŞMA NEDENİ KULLANIM ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu platformlardan özellikle Netflix diğerlerine göre ön plana çıkıyor.

Netflix'in popülaritesinin her geçen gün artması ve televizyon kanalları, sinema salonları, uydu platformlarının pabucunu dama atmasının temelinde kullanıcıya sunduğu özgürlük yer alıyor.

RTÜK'E BAĞLANDI

Ancak Netflix ve diğerlerini takip edenleri üzecek bir gelişme yaşandı. İnternet üzerinden yayın yapan platformlar da artık RTÜK'ün kontrolü altında. Bugüne kadar Türkiye'deki televizyon ve radyoları kontrol eden, kapatmaya varana kadar cezalar kesen RTÜK şimdi internet yayınlarını da kontrol edecek.

LİSANS ALMALARI GEREKİYOR

Resmi Gazete'de bugün yayınlanmasının ardından yürürlüğe giren yönetmeliğe göre şirketler Türkiye'de yayın yapmak için ülke sınırları içinde ofis açmaları ve RTÜK'ten lisans almaları gerekiyor.

ÜCRETLİ İÇERİĞİN DENETLENMESİ TARTIŞMASI

Bu yönetmeliğe itirazlar ise ödene ücretler paralelinde yaşanıyor. Mevcut durumda RTÜK'ün kontrolünde olan televizyon ve radyolar içerikleri için kullanıcılardan para almıyor.

Ancak; Netflix, Youtube Premium gibi platformlar sundukları içeriklere karşılık kullancıları belirli bir ücret karşılığında abone yapıyorlar.

Yayınlanan içeriklere RTÜK tarafından kısıtlama gelme ihtimali ücret ödeyenlerin şimdiden tepkini çekmiş durumda.