taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Koloniler halinde uçan diken kelebekler vatandaşların ve çocukların ilgisini çekiyor.

İHA | 14.04.2019 - 17:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Konya’da özellikle yeşil alanlarda ve çiçekli bölgelerde sıklıkla görülen kelebekler, şehre ayrı bir güzellik katıyor. Çocuklar kelebeklerle oyun oynayarak onları yakalamaya çalışırken, büyükler de oluşan manzarayı fotoğraflamaya çalıştı.

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

35 yıldır Konya’da yaşadığını ve ilk defa bu kadar fazla kelebek gördüğünü söyleyen 58 yaşındaki Zeki Güler, “Epey çok, eskisi gibi değil. Eskiden bir iki tane vardı. Şuanda çoğaldı. Bu kelebekler yağmur dolayısıyla mı çoğaldı bilmiyorum” dedi.

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Konya’nın kelebeklerle birlikte bambaşka güzel olduğunu ifade eden Süha Altıntaş ise, "Her yer adeta doğa olmuş. Dışarı çıkmamla beraber her yer kelebek, çok müthiş bir şey olmuş” diye konuştu.

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Diken kelebekleri Konya’ya renk katıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

418
Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu evlendi

Yelda Demirören ile Haluk Kalyoncu evlendi

274
WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü

259
Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

444
ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

258
Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

809
AK Parti seçimlerin yenilenmesi için başvuruyu hazırladı

AK Parti seçimlerin yenilenmesi için başvuruyu hazırladı

597
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir