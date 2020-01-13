Dikey mimariye karşı yasal düzenleme geliyor

AK Parti tarafından hazırlanan teklifin yasalaşması durumunda, kentin silüetini bozmaya hazırlanan müteahhitlerin tüm planları bozulacak.

Güroymak ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 ile 15 dereceye kadar düşerken, mandalar kaplıcada keyif yaşıyor.

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Avustralya'da küllerin arasından çiçekler çıkıyor

Eylülden bu yana devam eden yangınlarda kül olan bazı bölgelerde, bitkiler yeniden çıkmaya başladı.