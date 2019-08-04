Dikili'de 45 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik uçağı yakaladı

Devriye görevi yapan Sahil Güevinlik uçağı, İzmir'in Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi.
Bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Lastik bot durdurulup, 29 çocuk, 9 kadının da aralarında bulunduğu toplam 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu'na alındı.
İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
24'ü Suriye ve 21'i Filistin uyruklu kaçaklar Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne getirildi. Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.