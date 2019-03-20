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Dikiz aynası nedir

Dikiz aynası, araçlarda sürücünün aynadan yansıyan görüntü ile aracın arka tarafını kolaylıkla görmesini sağlayan bir ayna türü ve taşıt parçasıdır.

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Otomobillerde ve diğer kara taşıtlarında, sürücünün arabasını kolaylıkla görebilmesini sağlamak için dikiz aynası kullanılır. Araba kullanmayı henüz yeni öğrenen kişiler için dikiz aynası, önemli bir işlev görüyor.

Güvenli bir trafik akışı sağlamak üzere diğer sürücülerle iletişim kurmayı sağlayan dikiz aynası, gerçekten de aracın en faydalı ve önemli kısımlarından birisidir.

Sürücülerin birbirlerini kolayca görebilmeleri için yapılmış olan dikiz aynasının önemi büyüktür.

ARADAKİ MESAFEYİ KORUR

Arkadaki araçla aradaki mesafeyi korumak başta olmak üzere, dikiz aynasının görevi son derece önemli olduğu için görüş alanının kesinlikle kapatılmamasına önem verilmelidir.

Dikiz aynası nedir


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