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Dikkatsiz sürücü, bisiklete ve direğe çarptı: 3 yaralı

Bursa'da otomobil ile şarjlı bisiklet çarpışırken, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İHA | 04.10.2019 - 22:14..
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İnegöl ilçesi Kaza Kasımefendi Caddesi ile Güverte Sokak kesişiminde, Refiye K. idaresindeki 81 BN 229 plakalı otomobil güverte sokakta çıkıp Kasımefendi Caddesine dönmek istediği sırada karşı istikametten gelen Adnan H. idaresindeki şarjlı bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak ancak durabildi.

Dikkatsiz sürücü önce bisiklete sonra da aydınlatma direğine çarptı

Dikkatsiz sürücü, bisiklete ve direğe çarptı: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücü Refiye K, şarjlı bisiklet sürücü Adnan H ve arkasında yolcu olarak bulunan Ahmed D. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dikkatsiz sürücü, bisiklete ve direğe çarptı: 3 yaralı

Dikkatsiz sürücü, bisiklete ve direğe çarptı: 3 yaralı

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