Sabah saatlerinde genç bir kadın İstanbul Şişli'deki AVM’den çıkarak iş yerine doğru yola koyuldu.

KADINA ÇARPTI

Kadın yolda yürüdüğü esnada otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak, gelmeye başladı. Manevrasını sürdüren sürücü bir süre sonra arkasında yürüdüğünü fark etmediği kadına çarptı.

BAŞINDAN YARALANDI

Kadın çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü ve başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, AVM’nin güvenlik görevlileri ve otomobil sürücüsünün kadına çarptığını gören cip sürücüsü de koşarak olay yerine geldi. Vatandaşlar kaza nedeniyle şok geçiren genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Dikkatsiz sürücü geri manevra yaparken bir kadına çarptı ViDEO

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Kaza anına şahit olan Rıdvan Etke, “AVM’nin önünde araç sürücüsü öndeki araca yol vereceğim diye bir anda geri geri gelmeye başladı. İnsanlar sağdan ve soldan ‘hop’ dediyse de adam fark edemedi. Arkası dönük olan bayana bir anda vurarak yere düşmesine sebep oldu. Tabi ki dikkatsizlik, dikiz aynalarından kontrol etmesi lazım. Bir anda geri gelinmez ki orası AVM’nin önüdür. Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilirdi. Kafasını yere vursa, çok ciddi sakatlanma ya da beyin kanaması geçirip ölümle sonuçlanabilirdi.” dedi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.