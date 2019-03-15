Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde aracıyla seyreden bir sürücü, sağ şeridi kontrol etmeden bir anda direksiyonu kırınca yolda ilerleyen bir araca çarptı. Dikkatsiz sürücünün çarptığı araç savrularak, yolun karşı şeridine saptı.

Dikkatsiz sürücü otoyolu karıştırdı VİDEO

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere ardından yoldaki diğer iki araca çarparak durabildi. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, trafikte yoğunluk yaşandı.





KAMERALAR KAYITTAYDI

O anlar, yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir araç, bir anda sağ şeride sapıyor ve yoldaki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ise bariyerlere ve 2 araca çarpıyor.